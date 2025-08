Egymillió eladásnál tart az A Game About Digging A Hole ásásszimulátor

2025 egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb sandboxa már több mint egymillió példányban fogyott, az A Game About Digging A Hole pontosan az, amit a címe jelent és egyetlen ember készítette a szabadidejében.

Az ásásszimulátor visszarepít a korai Minecraft-ba, amikor csak mi, egy ásó és a föld volt a középpontban. Most a fejlesztő Doublebee azt közölte, hogy "szóhoz sem jut", mivel átlépte a hét számjegyű mérföldkövet az eladásokban.Az A Game About Digging A Hole alkotója egy kéthetes szabadság alatt készítette el a játékot, miközben a Cyberwave indie stúdióval a Solarpunkon dolgozó művészként a rendes munkájától elvonult. A, amelyekből újabb felszereléseket vásárolhatunk, például elemlámpát, fúrót és jetpacket is.Az indie játékot egy külsős csapat portolja más platformokra, ezzel együtt mobilokra most jelent meg, a Steam en teljes áron 4,99 euróba kerül, vagyis alig 2 ezer forintba.

