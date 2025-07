Egyelőre nem készül az első Resident Evil feldolgozása

Mióta bejelentették, minden rajongó árgus szemekkel figyeli a Resident Evil Requiemhez kapcsolódó legfrissebb információkat, azonban sokan a feldolgozásokat sem felejtették el, hiszen a Capcom ezeket is menetrendszerűen szállítja.

A csapathoz kapcsolódó bennfentesként ismert AestheticGamer most ezzel kapcsolatban szolgált izgalmas részletekkel, aki azt állítja, hogy tudomása szerint az első rész feldolgozása egyelőre még nem készül,ebből a szempontból.Bár semmi kétsége afelől, hogy elkészül egyszer a Resident Evil 1 Remake, az viszont nem az elkövetkezendő néhány évben lesz, sőt jelenleg nincs is fejlesztés alatt ilyesmi a Capcom háza táján. Akárhogyan is legyen a menetrend, jelenleg minden szempár a Resident Evil Requiemre figyel!