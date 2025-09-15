Egy YouTuber egyetlen sérülés nélkül legyőzte a Hollow Knight: Silksong összes főellenségét

A Hollow Knight: Silksong összesen harminchat különböző főellenséggel büszkélkedhet, amelyek közül olyanok, mint Trobbio és Groal the Great máris a játék legnépszerűbb ellenfelei közé tartoznak. A napokban egy felhasználó nemcsak minden bosst legyőzött, hanem tökéletes módon intézte el őket.
A CrazyTemplar nevű videós egy közel 2 órás anyagot mutatott be, amelyen minden Silksong-főellenséggel megküzd. A YouTuber még több rejtett főellenséget is legyőzött, például azokat, amelyek kizárólag a játék permadeath módjában jelennek meg.
A metroidvania másfél héttel ezelőtti debütálása az idei év egyik legnagyobb megjelenése volt, a beszámolók szerint még a digitális áruházak is lehaltak, ugyanakkor többen pont a játék nehézsége miatt hagyták ott, illetve pontozták le.