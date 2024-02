Egy szivárgás szerint visszatérhet a Banjo-Kazooie, de erre még várni kell egy kicsit

Több mint 15 éve várnak már a rajongók arra, hogy folytatódjon a Banjo-Kazooie története, és úgy tűnik, hogy még soha nem voltunk annyira közel hozzá, mint mostanság, hiszen folyamatosan szivárognak róla a szóbeszédek.

Most is érkezett egy a ResetEra fórumán, ahol egy magát belsős Xbox-informátornak nevező felhasználó (név szerint NateDrake) kijelentette, hogy a Microsoft valóban zöld utat adott a Banjo-Kazooie feltámadásának,Ez a tipikus "nesze semmi, fogd meg jól" történet még a szivárgások kapcsán is, viszont ha már rendszeresen beszélünk róla, akkor valóban ne legyen túl sok kétségünk afelől, hogy a Banjo-Kazooie hamarosan feltámadhat valamilyen formában.