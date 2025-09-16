Egy rajongói projekttel újra online lett a The Crew

A The Crew Unlimited már elérhető, ami jelentős lépés a szabadúszó játékfejlesztői csapat számára, akiknek célja egy olyan játék helyreállítása volt, amelyet leállítottak, offline állapotban játszhatatlanná tettek és még a fiókokból is eltávolítottak.
 

A projekt egy szerveremulátort használ, hogy helyi szervert hozzon létre a játékosok számára offline játékhoz, valamint egy valódi szervert, amely még fejlesztés alatt áll az online játékhoz. Ez ingyenesen megszerezhető, azonban az eredeti játékfájlokra szükség van, mivel a moddereknek nincs joguk, hogy azokat is elérhetővé tegyék.

Ez nem egyszerűen egy szerveremulátor-projekt, hanem ennél sokkal több: egy elkötelezett, lelkes közösség, amelynek célja a legnagyobb autós játék örökségének megőrzése és új magasságokba emelése - fogalmazott a csapat.

Azt persze még nem lehet tudni, hogy más Ubisoft-címek is megmaradnak-e, ha leállítják a szervereket, de ez egy nagy győzelem a megőrzésért folytatott küzdelemben.

The Crew
