Egy rajongói projekttel újra online lett a The Crew

A projekt egy szerveremulátort használ, hogy helyi szervert hozzon létre a játékosok számára offline játékhoz, valamint egy valódi szervert, amely még fejlesztés alatt áll az online játékhoz. Ez ingyenesen megszerezhető, azonban az eredeti játékfájlokra szükség van, mivel a moddereknek nincs joguk, hogy azokat is elérhetővé tegyék.
Ez nem egyszerűen egy szerveremulátor-projekt, hanem ennél sokkal több: egy elkötelezett, lelkes közösség, amelynek célja a legnagyobb autós játék örökségének megőrzése és új magasságokba emelése - fogalmazott a csapat.
Azt persze még nem lehet tudni, hogy más Ubisoft-címek is megmaradnak-e, ha leállítják a szervereket, de ez egy nagy győzelem a megőrzésért folytatott küzdelemben.
The Crew Unlimited 1.0 just released! pic.twitter.com/bD1HSMeoxr— Pirat_Nation ???? (@Pirat_Nation) September 15, 2025