Egy Oblivion rajongó a ChatGPT-vel íratott új küldetéseket

Egy Oblivion-játékos a ChatGPT mesterséges intelligenciájával vadonatúj küldetéseket generáltatott a Bethesda 2006-os klasszikusához - bár a játéknak biztosan nincs égető szüksége több küldetésre, érdekes látni, hogy az MI szerint miből áll össze egy nagyszerű Oblivion-küldetés.

A ChatGPT Oblivion-küldetéseket egy Reddit felhasználó, BeautyDuwang készítette , aki négy alkotást mutatott meg az interneten és mindegyik küldetés egyformán furcsa. Az első küldetés, a Jauffre's Chilli Dog Dilemma arról szól, hogy Hero of Kvatch legyőz egy csapat tomboló kutyát Jauffre számára. A többi küldetés között szerepel a The Adoring Fan's Lettuce és a M'aiq's Magical Scrumpkins és csak a The Missing Mother őrzi meg a normalitás érzetét.A ChatGPT érdekes indoklást is adott, a Jauffre's Chilli Dog Dilemma például "kihívás elé állítja a játékost, hogy megoldjon egy egyedi problémát, és szórakoztató és könnyed fordulatot ad a játék fantasy környezetének". A mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos aggályok folyamatosak a játékiparon belül, de a játékosok kétségtelenül