Egy napja elérhető a Battlefield 6 és máris vannak csalók

2025. augusztus 08.
9437
Botyi
Annak ellenére, hogy az EA kernel szintű csalásellenes rendszerrel és Secure Boot funkcióval igyekezett távol tartani a hackereket a Battlefield 6-tól, úgy tűnik, ők már az első napon behatoltak a lövöldébe, miután az korai hozzáférésű nyílt béta verziója elindult.
 

A Battlefield 6 megjelenése előtt az EA sokat beszélt az új Javelin csalásellenes rendszeréről, amely a régebbi BattlEye frissítése. Néhányan aggódtak is a kernel szintű csalásellenes rendszer és a Secure Boot bevezetése miatt, mivel ez további hozzáférést biztosít a számítógéphez és az egyértelmű, hogy még nem működik a megfelelő módon.

A lenti videóban azt láthatjuk, amint egy felhasználó aimbotot és wallhacket használ, vagyis gyorsan átlépett az EA és a DICE új biztonsági intézkedésein. A Redditen elég sok gúnyos komment jött a gyenge biztonság miatt és sok konzoljátékos is hozzászólt, hogy a Battlefield 6 megjelenésekor kikapcsolva hagyják a crossplay funkciót.

Ez a figyelmeztetés talán még jókor érkezik, így a teljes megjelenés előtt, a Battlefield V-ben ez már későn jött és hónapokig tönkretette a játékélményt.

Battlefield 6
