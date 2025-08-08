Egy napja elérhető a Battlefield 6 és máris vannak csalók

A Battlefield 6 megjelenése előtt az EA sokat beszélt az új Javelin csalásellenes rendszeréről, amely a régebbi BattlEye frissítése. Néhányan aggódtak is a kernel szintű csalásellenes rendszer és a Secure Boot bevezetése miatt, mivel ez további hozzáférést biztosít a számítógéphez és az egyértelmű, hogy még nem működik a megfelelő módon.
A lenti videóban azt láthatjuk, amint egy felhasználó aimbotot és wallhacket használ, vagyis gyorsan átlépett az EA és a DICE új biztonsági intézkedésein. A Redditen elég sok gúnyos komment jött a gyenge biztonság miatt és sok konzoljátékos is hozzászólt, hogy a Battlefield 6 megjelenésekor kikapcsolva hagyják a crossplay funkciót.
Ez a figyelmeztetés talán még jókor érkezik, így a teljes megjelenés előtt, a Battlefield V-ben ez már későn jött és hónapokig tönkretette a játékélményt.