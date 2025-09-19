Egy nagy piros gombbal tesztelik a pusztítást a Battlefield 6 fejlesztői

2025. szeptember 19.
A Kotakunak Jeremy Chubb, a Dice producere, és Shashank Uchil tervezési igazgató elárulták, hogy a fejlesztőcsapat azért hozott létre egy világvége gombot, hogy a Battlefield 6 pusztító eszközein dolgozhassanak.
 

Ezt a fejlesztői eszközt érdekes lenne látni működés közben, de valószínűleg a képfrissítés jelentős csökkenésére számíthatnánk. Chubb elmondása szerint vicces, mert a térképeket úgy tervezték, hogy ne legyenek azonnal aktiválhatók a rombolások, de miután néhányszor bekapcsolták, nagy zavarokat okozott a teljesítményen dolgozó csapatokban.

Uchil elmagyarázta, hogy a "nagy piros gomb" használata szórakoztató, de alapvetően azért építették be, hogy teszteljék az egyes térképek végső pusztulási szakaszát. Ezzel mindent el lehet pusztítani és meg lehet nézni, hogy a térkép romos szakaszán kell-e még dolgozni.

Többek között, hogy marad-e elég fedezék, kell-e még valamit hozzáadniuk, még több eszközt bevetniük, hogy a végső szakaszban is élvezetes legyen a lövölde.
