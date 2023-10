Egy nagy aduász lehet a Capcomnál, tavaszig megdupláznák az eladásaikat egy új címmel

A szuperpozitív pénzügyi eredmények bejelentése után a Capcom egy kérdezz-feleleket tartott a befektetőknek és az elemzőknek, amely szerint a japánoknak egy nagy ász lehet a kezükben, amivel elérnék a 45 milliós összeladást.

A Capcom által rendelkezésre bocsátott és a TechRaptor által japánból lefordított átirat szerint a vállalat a pénzügyi év első felében 22,6 millió darabot adott el videojátékaiból, de ez csak a fele az éves 45 milliós célnak. Arra a kérdésre, hogy hogyan tervezik elérni a kitűzött célt, a vezetők azt válaszolták, hogy kiadják az Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy-t egy nagyobb, be nem jelentett játékkal együtt a pénzügyi év második felében.A japán nyelv nem tesz egyértelmű különbséget többes és egyes szám között, így akár több új játékról is szó lehet, de inkább csak egy a valószínű. Az is, ugyanis a japán vállalati környezetben a játékok, amelyek nem rendelkeznek bejelentett megjelenési dátummal, azok egyszerűen "be nem jelentettek", de ez meglehetősen ritka.