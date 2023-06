Egy közel 10 perces gameplay videót kapott a Lies of P

Ismét megmutatta magát mozgás közben a Round8 Studio és a Neowiz közös kooperációjában készülő Lies of P , mely a soulslike játékok legszebb hagyományaival igyekszik feldolgozni Pinokkió történetét - természetesen alaposan kiforgatva.

Az alábbi felvételen a játék valamennyi funkcióját lehetőségünk nyílik áttekinteni, legyen szó akár a harcrendszerről, akár a fegyverfejlesztés és fegyverkészítés rejtélyeiről, vagy a játék különleges világáról, a felvétel valóban mindent megmutat most nekünk, amire kíváncsiak voltunk.Ennek éppen itt volt már az ideje, hiszen a Lies of P megjelenése egyáltalán nincs messze, várhatóanPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!