Egy igazi klasszikus támad fel, hamarosan érkezik az Armored Core VI

Az idei The Game Awards díjátadón a FromSoftware csapata egy izgalmas bejelentéssel jelentkezett, tíz év után feltámad a legendás Armored Core sorozat, érkezik ugyanis az Armored Core VI: Fires of Rubicon , amihez egy rövid kedvcsinálót is kaptunk.

A The Game Awards díjátadón nem csak az év játéknak választott Elden Ring került a rivaldafénybe, úgy tűnik, hogy a soulslike játékok után a FromSoftware visszatér a gyökerekhez, feltámasztanak egy régóta parlagon heverő szériát., ami utoljára 2010-ben jelentkezett új epizóddal.Igazából már korábban is voltak arról pletykák, hogy érkezik az új Armored Core rész , a rövidke kedvcsinálóban végre kaptunk belőle egy kis ízelítőt. Az Armored Core VI: Fires of Rubicon a széria hagyományainak megfelelően hatalmas mecha gépeket vonultat majd fel, a sorozat közkedvelt elemeit vegyíti majd vadiúj játékmenetbeli megoldásokkal.Egy lepusztult sci-fi környezet vár majd ránk, amiben szabadon kalandozhatunk majd robotunkkal. A FromSoftware-re jellemző kihívásokkal teli, zsigeri összecsapások és rengeteg boss vár majd ránk. Az Armored Core VI: Fires of Rubicon a tervek szerint 2023-ban érkezik PC-re, Xbox One, PlayStation 4, valamint Xbox Series X|S és PlayStation 5 konzolokra.

