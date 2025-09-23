Egy eredeti történetet fog elmesélni a Death Stranding mozi

2025. szeptember 23.
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Kojima Productions tizedik évfordulóját ünneplő Beyond the Strand című élő közvetítésen infómorzsákat kaptunk a Death Stranding filmről, amely nem közvetlen adaptáció lesz, hanem egy eredeti történet.
 

Michael Sarnoski (Hang nélkül: Első nap) csatlakozott Kojimához a színpadon, hogy beszéljenek a projektről, itt a rendező megjegyezte, hogy a film új karaktereket fog tartalmazni és egy új cselekményre fog összpontosítani, de ennél többet nem árult el a részletekről.

Sarnoski általánosságban elmondta, ezzel a projekttel valóban meg akarják ragadni a játék lelkét, a témáit, de olyan történetet akarnak elmesélni, olyan karaktereket bemutatni, amelyet még nem láttunk ebben az univerzumban. Kojima túl elfoglalt ahhoz, hogy maga rendezze a filmet, de a jól ismert fejlesztő hozzátette, hogy legalább mélyen részt vesz a mozifilm gyártásában.

Az eseményen nem csak a mozifilmről volt szó, hanem a készülő OD és a Physint című játékokról is.
1 hozzászólás

Mordorer

7 perce

Meglátjuk milyen lesz.

válasz erre
 

