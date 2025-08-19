Egy cyberpunk akció-RPG-t ígér a készülő Neo Berlin 2087

2025. augusztus 19.
Botyi
A Gamescomhoz kapcsolódóan a berlini székhelyű Elysium Game Studio kiadott egy új trailert a debütáló címéhez, a Neo Berlin 2087-hez, amely egy első és harmadik személyű akció-RPG a német fővárosban.
 

Történetünk elején a rendőrfőnököt brutálisan megölik, hősünk, Nolan (hangja Elias Toufexis, a Deus Ex Adam Jensenje) egy problémás múltú nyomozó, akinek az a nehéz feladat jut, hogy megtalálja és megvédje a rendőrfőnök lányát.

A legmodernebb technológiával és fegyverekkel felszerelkezve Nolan veszélyes küldetésre indul, hogy minél hamarabb megtalálja Natalie-t. Az Elysium Game Studio szerint Nolan képességeit és fegyvereit a saját játékstílusukhoz igazíthatjuk, számos lövöldözős, lopakodós és RPG mechanika közül választhatunk.

A Unreal Engine 5-tel hajtott Neo Berlin 2087 megjelenési dátuma még nem ismert, az azonban biztos, hogy PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series S|X-re érkezik.

1 hozzászólás

Direktor

44 perce

Bejön. Ígéretes.

Neo Berlin 2087
