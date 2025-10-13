Egy akkora frissítést kap a Black Myth: Wukong, mint maga a játék

Teljesen megszokott, hogy a Black Myth: Wukonghoz hasonló, látványos AAA játékok meglehetősen nagy méretűek, viszont arra kevésbé lehet felkészülni, hogy több mint egy évvel a megjelenése után olyan frissítést kap, amelynek mérete szinte megegyezik a játékéval.
 

A fejlesztő-kiadó Game Science tisztázta, ha megjelenik a frissítés ma és nem lesz elég helyünk PS5-ön, akkor sem lesz játszhatatlan, amíg nem szabadítunk fel helyet. A stúdió azt is megjegyezte, hogy akik a legfrissebb verzióját szeretnék használni, de nincs elég helyük, érdemes lehet a játékot teljesen törölni, majd a frissítéssel együtt újra telepíteni.

Bár nem biztos, hogy a frissítés nem csak 93 GB-ot ad hozzá a már amúgy is szükséges 104 GB-os tárhelyhez, de ha ez lenne a helyzet, akkor közel 200 GB szabad helyre lenne szükség a Black Myth: Wukong legfrissebb verziójának letöltéséhez.

A masszív frissítés úgy tűnik, hogy csak a PS5-öt érinti, bár a Game Science megjegyezte, hogy PC-n esetleg néhány változtatást kell végrehajtanunk, például a modokat kikapcsolni.

