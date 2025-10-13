Egy akkora frissítést kap a Black Myth: Wukong, mint maga a játék

A fejlesztő-kiadó Game Science tisztázta, ha megjelenik a frissítés ma és nem lesz elég helyünk PS5-ön, akkor sem lesz játszhatatlan, amíg nem szabadítunk fel helyet. A stúdió azt is megjegyezte, hogy akik a legfrissebb verzióját szeretnék használni, de nincs elég helyük, érdemes lehet a játékot teljesen törölni, majd a frissítéssel együtt újra telepíteni.
Bár nem biztos, hogy a frissítés nem csak 93 GB-ot ad hozzá a már amúgy is szükséges 104 GB-os tárhelyhez, de ha ez lenne a helyzet, akkor közel 200 GB szabad helyre lenne szükség a Black Myth: Wukong legfrissebb verziójának letöltéséhez.
A masszív frissítés úgy tűnik, hogy csak a PS5-öt érinti, bár a Game Science megjegyezte, hogy PC-n esetleg néhány változtatást kell végrehajtanunk, például a modokat kikapcsolni.
Dear Destined Ones,— Black Myth (@BlackMythGame) October 12, 2025
A new update for #BlackMythWukong is on the way. In addition to regular bug fixes, it will also include some performance optimizations.
Due to a considerable number of underlying changes, we'd like to remind you of the following:
1.Installed mods may cause? pic.twitter.com/UYJTMgw8lw