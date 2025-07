Egy 35 perces gameplay videót kapott a Cronos: The New Dawn

Ha bármiféle kétséged is lett volna a Cronos: The New Dawn kapcsán, vagy csak szerettél volna alaposabban megismerkedni vele, akkor itt a remek alkalom, a Dead Space-hatású horrorjátékról ugyanis befutott egy 35 perces gameplay.

A videót maga a Bloober Team rögzítette, akik a Silent Hill 2 Remake jóvoltából egy életre beleírták magukat a játéktörténelembe, de a Cronos: The New Dawn miatt is biztosan sokan emlékeznek majd rájuk, hiszen ez a külsőnézetes túlélőhorror nagyon különlegesnek ígérkezik.Az alábbi felvételen, alapos betekintőt adva a komor világba, ahol a kelet-európai brutalizmus találkozik a retro-futurista technológiával, méghozzá egy lebilincselő történet és vérbeli horrorhangulat társaságában.

Nézd nagyban ezt a videót!