Egy 20 perces gameplay felvételt kapott a Ghost of Yotei

A tegnap esti órákban a Sony és a Sucker Punch egy dedikált State of Play eseményt tartott a Ghost of Yotei kapcsán, aminek jóvoltából egy közel 20 perces gameplay felvételt prezentáltak az alkotás kapcsán.

Ez a mozgókép gyakorlatilag minden fontosabb részletet megválaszol a játékról, és rengeteg olyan tudnivalót ad a kezünkbe, amit eddig egyáltalán nem ismertünk a Ghost of Yotei kapcsán, így érdemes lehet lepörgetni a felvételt, mert a játékmenet legalapvetőbb részleteire is fény derülhet.Ez azonban még nem minden, hiszen, így ha szeretnénk, akkor októberben kétféle változatban is újíthatunk magunknak egy konzolt. Sőt mi több, ha szeretnél megismerkedni a masinával, a második videót ennek dedikálták a készítők!

