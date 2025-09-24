Death Stranding: Mosquito címmel készül animációs mozi

Kaptunk egy rövid trailert is, amelyben egy férfi látható, akinek valami furcsa, csáp-szerű dolog ragadt az arcára. A videó elején a vízben úszik és valami emberi alakú, nehezen kivehető dologhoz közeledik, majd a szárazföldön harcol valakivel, miközben az arcán még mindig ott van a fekete valami.
Kojima és az animációs rendező, Hiroshi Miyamoto egy későbbi beszélgetéséből megtudjuk, hogy a Mosquito szó a főszereplőre utal, aki képes felszívni valamit, ami nem vér. Kiderült továbbá, hogy a Mosquitot kézzel rajzolják, amelyeket aztán digitálisan használnak fel az animáció összeállításához.
A Dandadanon (más néven Dan Da Dan) japán webes mangasorozaton dolgozó Studio Easter felel a hátterekért, a forgatókönyvet Aaron Guzikowksi (Fogságban, A farkas gyermekei) írja.