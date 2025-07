Cyberpunk 2077-tel és Tropico 6-tal bővül a PS Plus Game Catalog

A Sony bejelentette, hogy júliusban is kibővíti néhány nagyszerű játékkal a PS Plus előfizetők gyűjteményét, így lehullt a lepel az aktuális hónap Game Catalog és Classic Catalog bővítéseiről az extra és prémium előfizetőknek.

Július 15-től ugyanis olyan címekkel bővülhet a Game Catalog, mintPS4-en és PS5-ön, de kizárólag utóbbi platformon élvezhetjük majd az Abiotic Factort (ezt csak július 22-től), a Banishers: Ghosts of New Edent, a New World: Aeternumot és a Planet Zoot.Ebben a hónapban nagy címekkel bővült a Classic Catalog is, hiszen PS4-re és PS5-re is elérhetővé tette a Sony az időközben már televíziós sorozatot is ihletett Twisted Metal harmadik és negyedik epizódját.