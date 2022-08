Csupán ideiglenesen lesz XBOX exkluzív az Ark 2

Még két évvel ezelőtt, a 2020-as The Game Awardson leplezték le a népszerű túlélő RPG, az ARK: Survival Evolved folytatását, melynek előzetesében még Vin Diesel is feltűnt, és ha minden igaz, nemsokára további híreket is fogunk hallani a játékról.

Azt korábban is tudtuk, hogy a játék elsődlegesen PC-re, és jelen generációs Xbox konzolokra fog érkezni, azonban ezzel kapcsolatban még lehetnek változások, ugyanis Xboxra a program csupán egyfog kapni.A játék mögött álló fejlesztőcsapat, a Studio Wildcard CEO-ja, Doug Kennedy erősítette meg ezt a hírt, állítása szerint a kezdetektől fogva rengeteg embert szerettek volna elérni a programmal, így egészen biztosan számíthatunk később egy PlayStation, illetve egy Nintendo változatra is, hogy minél több platformon küzdhessünk a túlélésért. Az Ark 2 legközelebb a jövő héten esedékes Xbox & Bethesda Showcase-en tűnhet fel.