Csatlakozott a Bethesdához egy igazi Bioware veterán

2025. augusztus 20.
Érkezett egy jó hír a nagyszerűen megírt RPG-ket kedvelők számára: John Dombrow, - aki nemcsak a Mass Effect sorozatban, hanem a Dragon Age: The Veilguardban is sok olyan dolgot irányított, ami jó volt, - egy érdekes döntést hozott és a Bethesda Game Studioshoz igazolt.
 

Dombrow a BioWarenél a Mass Effect 2 Overlord DLC-jével kezdte pályafutását és bár a Lair of the Shadow Broker bővítmény nem a legnépszerűbb kiegészítő, egészen egyedi lett. Ő volt még a Mass Effect: Andromeda társírója, az Anthem vezető narratív tervezője, valamint a Dragon Age: The Veilguard vezető narratív tervezője - a legjobb részek hozzáköthetőek.

Azt se felejtsük el, hogy dolgozott a Mass Effect 3-on, valamint az elmúlt két évban a PlayStation és a Sucker Punch hamarosan megjelenő Ghost of Yotei című játékán is.

Mostantól a Bethesda Game Studios senior quest designerjeként azonosítja magát a LinkedIn oldalán és ne feledjük, hogy a Bethesda felelős az The Elder Scrolls és a Fallout franchise új projektjeiért, valamint a Starfieldhez kapcsolódó minden tartalomért, ami még hátravan.
Gólem

35 perce

Egy kis vérfrissítés sosem árt.

