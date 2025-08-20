Csatlakozott a Bethesdához egy igazi Bioware veterán

Dombrow a BioWarenél a Mass Effect 2 Overlord DLC-jével kezdte pályafutását és bár a Lair of the Shadow Broker bővítmény nem a legnépszerűbb kiegészítő, egészen egyedi lett. Ő volt még a Mass Effect: Andromeda társírója, az Anthem vezető narratív tervezője, valamint a Dragon Age: The Veilguard vezető narratív tervezője - a legjobb részek hozzáköthetőek.
Azt se felejtsük el, hogy dolgozott a Mass Effect 3-on, valamint az elmúlt két évban a PlayStation és a Sucker Punch hamarosan megjelenő Ghost of Yotei című játékán is.
Mostantól a Bethesda Game Studios senior quest designerjeként azonosítja magát a LinkedIn oldalán és ne feledjük, hogy a Bethesda felelős az The Elder Scrolls és a Fallout franchise új projektjeiért, valamint a Starfieldhez kapcsolódó minden tartalomért, ami még hátravan.