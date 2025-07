Csak a Nintendón múlik, mikor kap natív Switch 2 kiadást a Warframe

Lezajlott a Digital Extreme tizedik TennoCon rendezvénye és több izgalmas hír is napvilágot látott, például kiderült, hogy készülne az ingyenesen játszható sci-fi lövölde, a Warframe natív Switch 2-es változata, amint megkapják a fejlesztői eszközöket a Nintendótól.

A Digital Extremes vezérigazgatója, Steve Sinclair a sajtónak elmondta, a technikai csapatuk nagyon izgatott, hogy kihasználhatják a Switch 2 technológiáját és klassz funkcióit, de a fejlesztői készletek terén nagy a lemaradás.Persze a Warframe elérhető Switch 2-re, az eredeti Switch 1 port visszafelé kompatibilitásának köszönhetően, de a csapat azt állítja, hogy szívesen készítenének egy Switch 2-specifikus buildet. "Sok mindent megtehetünk, hogy kihasználjuk az extra magok előnyeit, de addig.... Szóval ha ismersz valakit..." - magyarázta Sinclair.A TennoConon bemutatták a játék következő narratív fejezetét, a The Old Piece-t is, amely idén megjelenik minden platformra.

