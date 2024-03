Csak 2025 elején jön a Fatal Fury: City of the Wolves

Az SNK bejelentette, hogy egyrészt végleges címet kapott a legújabb Fatal Fury-játék, másrészt pedig biztosak lehetünk benne, hogy idén már nem jelenhet meg a boltok polcain, ellenben nagyjából egy év múlva ilyenkor már igen.

A készítők egy friss kedvcsináló társaságában jelentették be, hogy a Fatal Fury: City of the Wolves 2025 elején érkezik, és az alábbi trailer tanúsága szerint Rock Howardot, Terry Bogardot, Hotaru Futabát, Tizocot és Preechát biztosan nem kell majd mellőznünk belőle.A klasszikus arcok visszatérése mellett kiderült továbbá, hogy a Fatal Fury: City of the Wolves , így április 27. és 29. között biztosan kapunk majd róla friss infókat, sőt trailereket és gameplay felvételeket is.

