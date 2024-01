Bemutatták a Tekken 8 nyitójelenetét és kiderült, hogy ki lesz az első DLC karakter

Hogy milyen látványos jelenettel indul majd útnak a Tekken 8 ? Pontosan erre a kérdésre szeretne válaszolni az alábbi mozgókép, hiszen a Bandai Namco bemutatta a legendás verekedős játék aktuális epizódjának nyitójelenetét.

Ebből nemcsak az derül ki, hogy milyen látványvilág és atmoszféra vár majd ránk a játékban, hanem természetesen az is, hogy miféle történet körvonalazódik előttünk, hiszen amint azt már megszoktuk a szériától, itt sem ok nélkül kaphatunk majd hajba egymással a karakterekkel.Apropó karakterek: a Bandai Namco máris felfedte, hogy betervezték az első szezont, ami négy extra karaktert tartalmaz majd, köztük pedig, akit nyáron, ősszel és télen is követ majd valaki. A Tekken 8 január 26-án érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

