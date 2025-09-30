Bemutatták a Battlefield 6 első, ingyenes szezonális ütemtervét

Az EA bejelentette, hogy a Battlefield 6 első szezonális, megjelenés utáni tartalma október 28-án, néhány héttel a játék október 10-i megjelenése után érkezik, ez ingyenesen hoz új módokat, térképeket, fegyvereket és még sok mást.





Állításuk szerint minden játékmenetet befolyásoló funkció ingyenes, vagy megszerezhető lesz a fair play jegyében. Azérkezik Rogue Ops címmel és egy új 4v4 móddal, a Strikepointtal, amelyben csak egy életünk lesz körönként. A Blackwell Fields lesz az új térkép, amely olajmezőnek tűnik, de valójában egy újra üzembe helyezett amerikai légibázis.A második fejezet a California Resistance címet kapta és november 18-án érkezik egy új, 8v8 móddal, a Sabotage-zsal, amelyben egy-egy körben támadni és védekezni kell; valamint egy új, Eastwood nevű dél-kaliforniai térképpel, amely egy álmos, gazdag külvárosból háborús övezetté változott.A harmadik és egyben utolsó december 9-én debütál és egy téli témájú, korlátozott idejű Ice Lock eseményt hoz magával, amelynek középpontjában a Freeze nevű mechanika áll és egy szezonális frissítést az Empire State térképhez.