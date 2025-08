Bemutatkozott a Street Fighter 6 új harcosa, C. Viper

Tavaly izgalmas karakterek debütáltak a Street Fighter 6 -ban, köztük olyan vendégszereplők, mint Mai Shiranui és az idei év is hasonlóan nagyszerűnek ígérkezik, hiszen ma a Capcom kiadta Sagatot, a harmadik évad első bunyósát.

Sagat megjelenése mellett megnézhetjükés bár a Street Fighter 5-ben is ott volt, nem volt játszható karakter. A Capcom új Outfit 4 fürdőruha-témájú ruhákat is hozott hét karakter, Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Kimberly, A.K.I és Jamie számára.A Year 3 Ultimate Pass és a Year 3 Character Pass is feloldja Sagatot, ősszel érkezik C. Viper, Alex, a pro birkózó 2026 kora tavaszán, az energikus Ingrid pedig 2026 késő tavaszán debütál, az új Outfit színek és Drive Ticketek pedig már megvásárolhatók.

