Bemutatkozott a Dying Light: The Beast

A Techland bejelentette, hogy valóban folytatással gyarapodik a legendás Dying Light-sorozat, így bemutatták a Dying Light: The Beast -et, amit nem teljes értékű folytatásnak tekintenek, de önálló, nyitott világú túlélőjátékként hivatkoztak rá.

A PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is megjelenő alkotás egyelőre még nem rendelkezik megjelenési dátummal, azt viszont már az orrunkra kötötték a készítők, hogy Dying Light: The Beast egyébiránt Kyle Crane történetét meséli el, aki a zombijárvány kirobbanásakor önzetlen segítségével rengeteg embert megmentett a haláltól, több mint egy évtizednyi fogság után pedig most egy olyan világban találja magát, ami megváltozott, de jobb egyáltalán nem lett. Kedvcsináló:

