Bemutatkozott a Borderlands 4 utolsó Vault Huntere, Harlowe

A számos eszközzel felszerelt korábbi Maliwan harci tudós készen áll arra, hogy érdekes módon uralja a csatateret. Több olyan eszközzel is találkozhatunk, amelyek nagyon emlékeztetnek a Mass Effect biotikus kombinációra: emberek égbe emelése, fagyasztása, amit csak akarunk.
Harlowe alapvető tulajdonsága az Entaglement, amely összeköti az összes ellenséget, így megoszthatóak a sebzések. Hősünk könnyen le tudja bombázni az ellenséges területet és sugárzással elárasztani, vagy saját magát és szövetségeseit továbbfejlesztett pajzsokkal ellátni.
A Borderlands 4 megjelenése már nagyon közel van, szeptember 12-én érkezik PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re, majd október 3-án Switch 2-re.