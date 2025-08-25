Bemutatkozott a Borderlands 4 utolsó Vault Huntere, Harlowe

2025. augusztus 25.
A Gearbox leleplezte a Borderlands 4 négy főszereplőjének utolsóját, Harlowe-ot, aki egy tudós és mindenféle kütyüt szeret használni, például összekapcsolhatja az ellenségeket, hogy megkapják mindannyian a sebzést, óriási robbanásokat okozva.
 

A számos eszközzel felszerelt korábbi Maliwan harci tudós készen áll arra, hogy érdekes módon uralja a csatateret. Több olyan eszközzel is találkozhatunk, amelyek nagyon emlékeztetnek a Mass Effect biotikus kombinációra: emberek égbe emelése, fagyasztása, amit csak akarunk.

Harlowe alapvető tulajdonsága az Entaglement, amely összeköti az összes ellenséget, így megoszthatóak a sebzések. Hősünk könnyen le tudja bombázni az ellenséges területet és sugárzással elárasztani, vagy saját magát és szövetségeseit továbbfejlesztett pajzsokkal ellátni.

A Borderlands 4 megjelenése már nagyon közel van, szeptember 12-én érkezik PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re, majd október 3-án Switch 2-re.

