Befarolt korai hozzáféréssel a CyberTaxi: Lunatic Nights

Egy város, ahol az árnyékok veszélyt rejtenek, minden sarkon neonfények villognak és az igazságosság nem jelent semmit - ez lenne a CyberTaxi: Lunatic Nights világa. Az egészen egyedi játékban nem csak taxisofőrök vagyunk, hanem az a célunk, hogy megmentsünk testvérünket, akik jogtalanul börtönöztek be.
A verdánkban indítási rendszer, fényszórók, ablaktörlő, üzemanyagszint-jelző található és fegyverekkel, páncélokkal turbózhatjuk fel. A történetet a '80-as és '90-es évek, ma már retrónak számító bűnügyi filmjei adták, ahol gengszterekkel harcolunk két fuvar között.
A játékot egy kis indie csapat készíti és jelenleg 40%-a van kész, ezért az early access.