Befarolt korai hozzáféréssel a CyberTaxi: Lunatic Nights

pc
2025. szeptember 06.
18641
Botyi profilja, adatai
Botyi
A CyberTaxi: Lunatic Nights megérkezett PC-re korai hozzáféréssel, a Hed Media Games által fejlesztett és kiadott indie cím a taxizás izgalmát ötvözi az első személyű harccal, mindezt egy Prison City nevű város kemény utcáin.
 

Egy város, ahol az árnyékok veszélyt rejtenek, minden sarkon neonfények villognak és az igazságosság nem jelent semmit - ez lenne a CyberTaxi: Lunatic Nights világa. Az egészen egyedi játékban nem csak taxisofőrök vagyunk, hanem az a célunk, hogy megmentsünk testvérünket, akik jogtalanul börtönöztek be.

A verdánkban indítási rendszer, fényszórók, ablaktörlő, üzemanyagszint-jelző található és fegyverekkel, páncélokkal turbózhatjuk fel. A történetet a '80-as és '90-es évek, ma már retrónak számító bűnügyi filmjei adták, ahol gengszterekkel harcolunk két fuvar között.

A játékot egy kis indie csapat készíti és jelenleg 40%-a van kész, ezért az early access.

Nézd nagyban ezt a videót!



CyberTaxi: Lunatic Nights megérkezett PC-re korai hozzáféréssel, a Hed Media Games által fejlesztett és kiadott indie cím a taxizás izgalmát ötvözi az első személyű harccal, mindezt egy Prison City nevű város kemény utcáin.'>
nincs még hozzászólás

CyberTaxi: Lunatic Nights
6.800 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

A Cyberpunk találkozik a Crazy Taxival a már kipróbálható CyberTaxiban

A Cyberpunk találkozik a Crazy Taxival a már kipróbálható CyberTaxiban

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687052 10

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profiljagabormato profilja