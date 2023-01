Befarolt a Gran Turismo mozifilm első kedvcsinálója

Kedvcsinálót kapott a népszerű szimulátorjáték, a Gran Turismo mozis adaptációja, a Sony CES-konferenciáján tették közzé a Gran Turismo mozifilm első hivatalos előzetesét, amiben a filmbeli jelenetek mellett a kulisszák mögé is betekintést nyerhettünk.

A Gran Turismo film idén nyáron érkezik majd meg a mozikba, a legutóbbi forgatási fotó után végre, amit az immáron 25 éves Gran Turismo sorozat inspirált. Az adaptáció egy valós sztorin alapul majd, egy versenypilóta, Jann Mardenborough küzdelmekkel és kihívásokkal teli történetét mutatja majd be, aki Gran Turismo-játékosból lett végül profi autóversenyző.A vásznon olyan sztárok is felbukkannak majd, mint Orlando Bloom és David Harbour , a rendezői székben pedig a District 9 direktora, Neill Blomkamp foglal majd helyet. A látottak alapján a látványra nem lesz majd panaszunk, kíváncsian várjuk, hogy a Gran Turismo játékosokat mennyire tudja majd elkápráztatni a film, ami augusztus 11-én kerül majd a mozikba. Addig is kedvcsináló gyanánt íme a hivatalos előzetes:

