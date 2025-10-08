Az Xbox figyelmeztet: csak egy licencet veszünk a Silent Hill f-hez, nem birtokoljuk

xboxsx
2025. október 08.
29717
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az Xbox váratlanul figyelmeztette a vásárlókat egy hirdetésben, hogy a Silent Hill f-hez nem tulajdonjogot, hanem játékra jogosító licencet ad el - ez valószínűleg a digitális játékok értékesítését szabályozó kaliforniai törvény miatt jelent meg.
 

Egyre inkább nyilvánvaló, hogy a digitális játékokhoz csak hozzáférési joggal rendelkezünk és nem használhatjuk tovább, ha a kiadók vagy a platformok visszavonják a hozzáférésünket. Az Xbox játékok eddig nem tették ezt a tényt nyilvánvalóvá, most azonban bevállalták a Silent Hill f kapcsán.

Most már biztosan tudhatjuk, hogy "bármely digitális termék megvásárlása vagy beszerzése licencszerződésnek minősül" - ez olvasható az új játék reklámjánál. A Redditezők úgy vélik, ez az üzenet a 2024-ben elfogadott kaliforniai törvény miatt jelent meg.

Ennek értelmében a piactereknek jelezniük kell, hogy rendelkeznek a digitális játék használatára vonatkozó engedéllyel, de nem adnak tulajdonjogot. A törvény tiltja továbbá a "buy" vagy "purchase" kifejezések használatát, ha azokhoz nem csatolnak nyilatkozatot.

What an odd thing to say
byu/phlegmtoad inxbox
Silent Hill f-hez nem tulajdonjogot, hanem játékra jogosító licencet ad el - ez valószínűleg a digitális játékok értékesítését szabályozó kaliforniai törvény miatt jelent meg.'>
nincs még hozzászólás

Silent Hill f
31.700 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Egymillió példányban már elvitték a Silent Hill f-et

Egymillió példányban már elvitték a Silent Hill f-et

A Silent Hill f producere ragaszkodik hozzá, a játék akció-horror lesz, nem soulslike

A Silent Hill f producere ragaszkodik hozzá, a játék akció-horror lesz, nem soulslike

Új előzetest kap a gamescom expón a Silent Hill f

Új előzetest kap a gamescom expón a Silent Hill f

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689130 11

VS
Egér + bill
Kontroller
Monyo profiljamarco profilja