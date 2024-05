Az Xbox bezárt négy Bethesda stúdiót

Az Xbox négy Bethesda-stúdiót zár be: a Redfallt fejlesztő Arkane Austint; a Hi-Fi Rush stúdióját, a Tango Gameworksöt; az Alpha Dogot és a Roundhouse Gamest, a személyzet egy része más csapatokhoz csatlakozik.

Az Xbox Game Studios vezetője, Matt Booty e-mailben közölte a hírt a munkatársakkal, ez az üzenet először az IGN-hez szivárgott ki. Booty azt írta, hogy a döntés alapja a "címek és erőforrások újrarendezése", és hogy egyes alkalmazottakatA vezető részletezte a négy stúdiót érintő változásokat, így az Arkane Austin (Redfall) bezár és a csapat néhány tagja más stúdiókhoz csatlakozik, hogy a Bethesda más projektjein dolgozzon. A Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush) is bezár, akárcsak az Alpha Dog (Mighty Doom).A Roundhouse Games - amely a Human Head Studios bezárása után alakult - bezár és a csapat a ZeniMax Online Studioshoz csatlakozik. Booty azt is közölte, hogy a Bethesda bizonyos kiadói és vállalati csapataiban is megszűnik néhány munkahely.Az üzenet szerint azért hozták meg ezeket a kemény döntéseket, hogy "kapacitást teremtsenek" a portfóliójuk más részeibe történő növelésére és hogy a kiemelt fontosságú játékaikra koncentrálhassanak.