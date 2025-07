Az új évaddal némileg könnyebb lett az Arena Breakout: Infinite

Az Arena Breakout: Infinite második szezonja jelentős változásokat eszközöl, ezek együttesen egy kicsit kevésbé büntető és félelmetes játékká teszik a Morefun FPS-ét, amelyben a Crimson Edge évad már éles.

A legjelentősebb változás az új in-raid tárolórendszer: ha egy küldetés során teljesítünk bizonyos kritériumokat, speciális dobozokat oldhatunk fel, amelyekben megőrizhetjük a legértékesebb talált felszerelést és visszaküldhetjük. Vagyis, ha lelőnek, akkor is megmarad minden.Van egy új ping rendszer is, mint a Call of Duty-ban és a Battlefieldben, egy billentyű lenyomásával küldhetünk egy helymegjelölést a csapatunk minden tagjának. A farmtérkép kibővült és a tónál van néhány hasznos extra fedezékpont és jött egy új boss, Hectate.A duó mód ebben a szezonban érkezik, a Solo Ops pedig frissítésen esett át, valamint jött egy új eseménymód, az Arsenal Shuffle, ami nem különbözik a CoD-os Arms Racetől.

