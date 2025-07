Az Overwatch 2-nél állítják, nem a Marvel Rivals-ból másolták az új tartalmakat

Az Overwatch 2 a Marvel Rivals megjelenése után nagyot esett, a hősös lövölde hasonló rést tölt be és számos funkciója vonzotta azokat a felhasználókat, akik ráuntak az Overwatch 2 -re, például a 6v6-os játékmenet és az új hősök hozzáadása rendszeresen.

Azóta láthattuk, hogy az Overwatch 2 is kapott egy csomó új funkciót, mint például a hősök tiltása, új képességek, és a hatalmas újdonság a Stadium mód, amely gyorsan eljutott a Marvel Rivals-hoz való hasonlításig, mivel harmadik személyben is játszható.Ennek ellenére az Overwatch 2 rendezője, Aaron Keller határozottan állítja, hogy ez nem egy reakció a Marvel Rivals-ra és hogy. Kifejtette, hogy nagyon sok minden, amit idén kiadtak - a perkektől kezdve a Stadiumon át a pályaszavazásig - már több mint egy éve készült, a játék új stratégiájának részeként.Bármi is volt az oka, most a Marvel Rivals-nál van hullámvölgy, többen panaszkodtak a hősök kiegyensúlyozására a 2. évad során, a 3. pedig most indult el.