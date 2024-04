A Netflix hivatalosan is megerősítette azt, amit már eddig is nagyon jól tudtak, de legalábbis sejtettek a The Witcher-sorozat rajongói: nem húzzák el soktucatnyi évadra Geralt kalandjait, sőt azt meglepően hamar lecsapják.

A jelek szerint tehát nem kell sokáig Geralt gúnyájába bújnia Liam Hemsworth-nek, mert a Netflix gyakorlatilag kimondta az áment a sorozatra, így azt kérték az alkotóktól, hogy, mert nem rendelnek be hozzá több szezont.Érdekesség, hogy az ötödik évadot a negyedikkel párhuzamosan forgatják le, és a tervek szerint Sapkowski eddig megjelent valamennyi sikerkönyvét, így a Tűzkeresztséget, a Fecske-tornyot és A tó űrnőjét is feldolgozzák a történetek.