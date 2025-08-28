Az olcsóbb Game Passokra is jön a Cloud Gaming

Jó hírek érkeztek az Xbox Game Pass Core és Game Pass Standard előfizetőinek, ugyanis az Xbox Wire hivatalos blogja közölte, hogy mindkét szint hamarosan hozzáférést kap az Xbox Cloud Gaming szolgáltatáshoz.
 

A bővítéssel a szolgáltatás részét képezik majd az előfizetéssel együtt járó, felhőalapú játékok és a felhőalapú játékok közül a felhasználó tulajdonában lévő játékok. Ez lényegében azt jelenti, hogy megszüntetik az Xbox Cloud Gaming kizárólagos hozzáférését a Game Pass Ultimate előfizetői számára.

Azt is fontos tudni, hogy egyelőre csak az Xbox Insider program tagjai kapnak hozzáférést a Core és a Standard csomagokon keresztül. Az is kiderült, hogy a Game Pass Core és Standard tagok számára a kiválasztott címek PC-s verzióit is hozzáadja a felhő alapú játékhoz.

Még nem árulták el, hogy pontosan mely címekről van szó, de az Insiders tagok hamarosan megtekinthetik őket az Xbox PC alkalmazás Game Pass részében.
