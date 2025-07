Az európai kiadói lobbi nekiment a Stop Killing Games kezdeményezésnek

A videójáték-ipar uniós lobbiszövetsége válaszolt a Stop Killing Games petícióra és többek között azt állította, hogy az online játékok folyamatos támogatására kényszerített vállalatok túl drágává tennék az élő szolgáltatási címek fejlesztését.

A Stop Killing Games egy fogyasztói mozgalom, amely nyomást helyezne az európai uniós döntéshozókra, hogy hozzanak olyan jogszabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy a kiadók "megsemmisíthessék" a fogyasztóknak már korábban eladott videójátékokat ( lásd The Crew).Az aláírásgyűjtés 1,2 milliónál jár és még van hátra 3 hét, most pedig a Video Games Europe szervezet is megszólalt az ügyben. Szerintük amikor egy online játék leáll, akkor a játékosok megfelelő értesítést kapnak a várható változásokról.A privát szervereket adatvédelmi és illegális tartalmak miatt nem támogatják és azt is állítják, hogy sok címet az alapoktól kezdve, más módon "megfizethetetlenül" sokba kerülnének a felhasználóknak.Az európai polgári kezdeményezés egyébként pont arról szól , hogy a játékosok fizetnek ezekért és nem kapják vissza általában a pénzüket, ha a játékot bezárják, így gyakorlatilag egy olyan termékért (hozzáférésért) fizetnek, amelyet elvesznek tőlük.