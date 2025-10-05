Az eredeti, folyamatosan fizető előfizetőknek nem emelkedik a Game Pass ára

A héten az Xbox bejelentette, hogy átalakítja az Xbox Game Pass szinteket, a friss módosítás egy másik, 2024-es változtatást követ, amely megszüntette az Xbox Game Pass for Console csomagot és helyette a Core és a Standard szinteket vezette be.

Akkor az Xbox lehetővé tette a jelenlegi előfizetőknek, hogy megtartsák előfizetésüket a havi 11 dolláros áron és az összes előnnyel, beleértve a megjelenés napján elérhető játékokat is. A Polygonnak most a Microsoft megerősítette, hogy azok a játékosok, akik még mindig az eredeti előfizetéssel rendelkeznek, egyelőre nem kerülnek át egy másik csomagra.A magazin megkeresésére közölték, azok, akik jelenleg előfizetnek az Xbox Game Pass for Console szolgáltatásra és, folytathatják előfizetésüket. Ha ők kikapcsolják az automatikus fizetés megújítását, vagy előfizetésük lejár, akkor újbóli csatlakozáskor az Essential, Premium, Ultimate vagy PC Game Pass csomagok közül kell választaniuk.Vagyis néhányan még rendkívül olcsón jutnak hozzá a legjobb csomaghoz, de azt az Xbox szóvivője nem erősítette meg, hogy a jelenlegi előfizetők számára mennyi ideig maradnak aktívak ezek a régi előfizetések.