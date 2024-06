Az Embracer bezárta a felújított Alone in the Dark fejlesztőjének stúdióját

Az Embracer Group bezárja a Pieces Interactive-ot, amely az Alone in the Dark reboot mögött állt, a stúdió egy képet tett közzé, melyhez azt írták: Pieces Interactive 2007-2024 Köszönjük, hogy velünk játszottál.

A képhez a svédországi Skövde városában működő stúdió rövid történetét is megosztották. Ebből kiderül, hogy 2007 óta több mint tíz címet adtak ki PC-n, konzolon és mobilon, mind a saját koncepcióikat (Puzzlegeddon, Fret Nice Leviathan Warships , Robo Surf, Kill to Collect), mind a bérmunkában készült címeket (Magicka 2 és számos DLC a Magicka hoz).2017-ben a Pieces Interactive-ot az Embracer Group felvásárolta, miután a Titan Quest bővítésén dolgoztak, a Ragnarökön és a harmadik bővítésen, az Atlantison. A legutóbbi címük az Alone in the Dark újragondolása volt (Game Channel tesztje itt ).Azt nem tudni, hány embert foglalkoztatott a Pieces Interactive, de a stúdiónak 13 alkalmazottja volt, amikor 2017 augusztusában felvásárolták. Az Embracer, amely az elmúlt évben több stúdiót is bezárt , a múlt hónapban közölte, hogy aza játék márciusi megjelenését követően.