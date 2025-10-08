Az első beszámolók szerint a Battlefield 6 fizikai példányai tartalmaznak mindent

A Redditen egy Grecea_Vlad nevű felhasználó közzétette a Battlefield 6 korai példányát és válaszolt néhány felmerült kérdésre a többiektől. Itt megerősítette, hogy a lövölde elindításához nem volt szükség letöltésre a megjelenés előtt néhány nappal.
Ezzel a Battlefield 6 kilóg a sorból, hiszen más nagy AAA-címek esetében a lemez behelyezése után további tartalmat kell letölteni, a magyarázat szerint azért, hogy gyorsabban betöltődjenek, mivel a konzolnak gyorsabb a fájlokat a belső tárhelyéről használni, mint a lemezről.
Ez azt jelenti, hogy a Battlefield 6 fizikai kiadását megvásárlók egyszerűen csak behelyezhetik a lemezt és máris játszhatnak, ami manapság meglehetősen ritka. A Reddit posztból kiderült, hogy az online szerverek már működnek és néhányan már be is szálltak.
It is finally in my hands
byu/grecea_vlad inBattlefield