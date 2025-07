Az Atarihoz kerül a Lost in Random fejlesztője és még néhány stúdió és kiadó

Az Atari bejelentette, hogy több mint 5 millió dollár (1,7 milliárd forint) értékű felvásárlási üzletet kötött, amelynek révén elsődleges részvényese lesz a Thunderful Group AB-nek, egy svéd videojátékos holdingnak.

A Thunderful eredetileg 2017-ben alakult két független játékfejlesztő, a Zoink és az Image & Form anyavállalataként. A Zoink 2010-ben indult néhány játékkal Nintendo Wii-re (The Kore Ganggel, WeeWaa), de a legnagyobb sikere a 2021-es Lost in Random.Az Image & Formot 1997-ben alapították és a kezdeti időkben webalapú játékokat készítettek, 2010-ben a SteamWorld Tower Defense megjelenésével berobbantak. A Thunderful részvényeseinek egy augusztus végi közgyűlésen kell jóváhagyniuk az üzletet és az Atari elnök-vezérigazgatója, Wade Rosen nem titkolja, az a céljuk, hogy a vállalat növelje befolyását az európai játékpiacon.Az Atari, melyek közül a legismertebb a Lost in Random, a Coatsink minimalista városépítője, az Islanders, az Early Morning Studio Vampire's Fall című RPG franchiseja, valamint a több műfajú SteamWorld franchise.