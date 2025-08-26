Az Assassin's Creed Mirage még idén egy ingyenes sztori-DLC-t kap

A Ubisoft megerősítette, hogy még ebben az évben új DLC jelenik meg a 2023-as Assassin's Creed Miragehoz, az ingyenes új tartalom egy új történetfejezetet és egyelőre ismeretlen számú küldetést tartalmaz.

Assassin's Creed Mirage players, we have a surprise coming your way later this year!



???? New story chapter & missions set in 9th century AlUla

???? Gameplay improvements for the base game and the new location

???? All for free



Stay tuned! pic.twitter.com/8CjB3MRvfR ? Assassin's Creed (@assassinscreed) August 23, 2025

A Ubisoft közölte, hogy a frissítés ingyenes lesz és a, valamint új helyszínt is hoz: új történetünk a 9. századi AlUla-ban, egy ősi arab városban játszódik majd. Az új tartalmat azt követően jelentették be, hogy az Ubisoft elárulta: befektetést kapott Szaúd-Arábia kétes állami befektetési alapjától (PIF), kifejezetten a Mirage kiegészítő tartalmának fejlesztésére.A PIF célja az ország bevételeinek befektetése külföldi vállalatokba és amelynek egyik fő területe a videójáték-ipar. Elnöke Mohammed bin Salman herceg, akit a CIA a Washington Post újságírója, Jamal Khashoggi meggyilkolásával vádol és aki fenntartja az ország rossz emberi jogi helyzetét.Ennek ellenére a PIF jelentős részesedéssel rendelkezik számos vállalatban, többek között a GTA kiadójában, a Take-Two Interactiveban, a Nintendoban, az EA-ban, az Embracerben, a Nexon-ban és a Capcomban.