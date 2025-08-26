Az Assassin's Creed Mirage még idén egy ingyenes sztori-DLC-t kap

A Ubisoft közölte, hogy a frissítés ingyenes lesz és a játékmenetet is javítja az alapjátékban, valamint új helyszínt is hoz: új történetünk a 9. századi AlUla-ban, egy ősi arab városban játszódik majd. Az új tartalmat azt követően jelentették be, hogy az Ubisoft elárulta: befektetést kapott Szaúd-Arábia kétes állami befektetési alapjától (PIF), kifejezetten a Mirage kiegészítő tartalmának fejlesztésére.
A PIF célja az ország bevételeinek befektetése külföldi vállalatokba és amelynek egyik fő területe a videójáték-ipar. Elnöke Mohammed bin Salman herceg, akit a CIA a Washington Post újságírója, Jamal Khashoggi meggyilkolásával vádol és aki fenntartja az ország rossz emberi jogi helyzetét.
Ennek ellenére a PIF jelentős részesedéssel rendelkezik számos vállalatban, többek között a GTA kiadójában, a Take-Two Interactiveban, a Nintendoban, az EA-ban, az Embracerben, a Nexon-ban és a Capcomban.
Assassin's Creed Mirage players, we have a surprise coming your way later this year!? Assassin's Creed (@assassinscreed) August 23, 2025
???? New story chapter & missions set in 9th century AlUla
???? Gameplay improvements for the base game and the new location
???? All for free
