Az Assassin's Creed Mirage még idén egy ingyenes sztori-DLC-t kap

2025. augusztus 26.
8225
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Ubisoft megerősítette, hogy még ebben az évben új DLC jelenik meg a 2023-as Assassin's Creed Miragehoz, az ingyenes új tartalom egy új történetfejezetet és egyelőre ismeretlen számú küldetést tartalmaz.
 

A Ubisoft közölte, hogy a frissítés ingyenes lesz és a játékmenetet is javítja az alapjátékban, valamint új helyszínt is hoz: új történetünk a 9. századi AlUla-ban, egy ősi arab városban játszódik majd. Az új tartalmat azt követően jelentették be, hogy az Ubisoft elárulta: befektetést kapott Szaúd-Arábia kétes állami befektetési alapjától (PIF), kifejezetten a Mirage kiegészítő tartalmának fejlesztésére.

A PIF célja az ország bevételeinek befektetése külföldi vállalatokba és amelynek egyik fő területe a videójáték-ipar. Elnöke Mohammed bin Salman herceg, akit a CIA a Washington Post újságírója, Jamal Khashoggi meggyilkolásával vádol és aki fenntartja az ország rossz emberi jogi helyzetét.

Ennek ellenére a PIF jelentős részesedéssel rendelkezik számos vállalatban, többek között a GTA kiadójában, a Take-Two Interactiveban, a Nintendoban, az EA-ban, az Embracerben, a Nexon-ban és a Capcomban.

