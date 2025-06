Augusztusra kapott megjelenési dátumot a The Rogue Prince of Persia

Idén sem maradunk új Prince of Persia-játék nélkül, de még mindig messze vagyunk attól, amire a rajongók várnak, hiszen a The Rogue Prince of Persia ismét egy oldalnézetes akciózás lesz a sorban.

Méghozzá ezúttal roguelite háttérrel kiegészülve, az Evil Empire fejlesztésében, akik a Ubisoft védő szárnyai alatt biztosítják a megfelelő hátteret, a projekt érdekessége pedig, hogy korai hozzáférésben már május 27-én megjelent, de a végleges 1.0-s változatra a nyár végéig kell várakoznunk.Bár napra pontos dátum még nincs,, vagyis ekkor ér majd véget a korai hozzáférés is. Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen sok extra tartalom várható a The Rogue Prince of Persia végleges változatában, nézd meg az alábbi kedvcsinálót, amiből minden kiderül.