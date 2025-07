Napra pontos megjelenési dátummal gazdagodott a Bendy: Lone Wolf , a Joey Drew Studios ugyanis nagyon jól áll a munkával, emiatt pedig nem is húzzák sokáig a premiert, amire még az idei nyáron számíthatunk tőlük.

Megtudtuk ugyanis, hogyPC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on, Xbox Series X/S-en és Nintendo Switch-en egyaránt, sőt lesz fizikai kiadás is a Silver Lining Interactive által október 24-én PS5-re és Switch-re.Utóbbihoz kapcsolódva még egy friss trailert is kaptunk a játékhoz, amiből ráadásul még néhány korábban soha nem látott pillanatot is elénk tártak a készítők, így érdemes mindenkinek vetnie rá egy pillantást.

Nézd nagyban ezt a videót!