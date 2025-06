Mintegy hat esztendővel a megjelenés után egy újabb mérföldkövet sikerült elérnie a Crash Team Racing Nitro-Fueled eladásainak, lévén a játék értékesített példányai meghaladták a 10 milliós példányszámot.

Az Activision és a Beenox mindezt kitörő örömmel jelentette be, hiszen még mindig nagy az érdeklődés a 2019-ben PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelent alkotás iránt, amely egy vérbeli árkád száguldás lett a Crash univerzum keretein belül.Bár az eladások alapján már itt lenne az ideje, a készítők, de 10 milliós eladás után azért nincs sok kétségünk afelől, hogy rövidesen ezt is meglépik majd.