Bár hónapok óta tudjuk, hogy készül, sőt azt is, hogy Battlefield 6 lesz a címe, azonban az Electronic Arts még tartozott nekünk egy formális bejelentéssel az év egyik legjobban várt FPS-játékával kapcsolatban.

Ennek köszönhetően a kiadó most hivatalosan is bejelentette: jön a Battlefield 6 , amely a végső, mindent átható hadviselés élményét biztosítja majd a rajongóknak - jelentsen ez akármit is a gyakorlatban. Hogy hol vannak az izgalmas részletek?Sajnos ezzel még nem tudunk szolgálni, az EA ugyanis bécsi keringőt játszik az idegeinken, lévén, ezzel együtt pedig a platformok listáját és a megjelenési dátumot, tehát még egy nap türelmeteket kérjük.