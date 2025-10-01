Átdolgozták a térképgenerálást és módosították Napóleont is a Civilization VII-ben

2025. október 01.
A Civilization VII eddig nehezen találta meg az elődei által elért helyet és még elég sok munkára van szükség, ha azt szeretnék, hogy a legjobb 4X játékok közé sorolják, az új javítás azonban mindenképpen nagy változást jelent.
 

A legfontosabb, hogy a Civilization VII 1.2.5-ös frissítése a térkép kiszámíthatóságát és azt a problémát kezeli, hogy a játékok idővel egyre inkább egyformák lesznek. A Firaxis teljesen új alapokra helyezte az egészet és egy teljesen új világgeneráló algoritmust hozott lére, ezzel párhuzamosan két új térképtípust is bevezetett: a kontinensek és szigeteket, illetve a Pangea és szigeteket.

Kiemelendő, hogy a termelési menü, az épületek elhelyezésének képernyője, valamint a növekedési eseményekhez hasonló változtatások megkönnyítik majd annak eldöntését, hogy az egyes településeknek mi hozhat a legtöbb hasznot rövid és hosszú távon.

Emellett jelentős egyensúlyi változások is bekövetkeznek, amelyek hatással lesznek a civilizáció növekedésére. Az épületek mostantól új költségnövekedési mechanizmussal rendelkeznek, bár a legtöbb épület mostantól magasabb alaphozamot biztosít.

Átalakították Napóleont is, a játék egyik legikonikusabb vezetőjét, ugyanis a visszajelzések szerint képességei nem feleltek meg népszerűségének, ezért mindkét oldalát (császár, forradalmár) felülvizsgálták.

Civilization VII
