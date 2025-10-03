Állítólag nagyon dolgoznak a Halo: Combat Evolved remakején

Nem sok Xbox-exkluzív játék maradt, ami nem került át PS5-re, kivételt képez a Halo, amelyről még nincs hivatalos értesülés, hogy megjelenne a Sony konzoljára, de állítólag a Halo: Combat Evolved remake bejelentésére számíthatunk.
 

A Rebs Gaming új információkat osztott meg a feltételezett Halo remakeről a YouTube-csatornáján. Állításuk szerint bár a Halo Studios vezeti a projektet, a Virtuos, az Oblivion Remastered mögött álló csapattal közösen fejleszti a Combat Evolved remakejét.

Ezen felül a két stúdió ugyanazt a megközelítést alkalmazta az állítólagos remakehez, mint az Oblivion esetében, amely egy hibrid motort használ, amely tartalmazza az Unreal Engine 5-öt. Az Xbox Era megerősítette a Rebs Gaming állításait, megjegyezve, hogy a Virtuos segített egy be nem jelentett remake-et fejleszteni az első Halo játékból és hogy tényleg egy UE5 alapú hibrid motort használtak.

Ha a projekt valóban létezik, akkor nem kell sokáig várnunk, hogy hivatalos információkat kapjunk róla: az Xbox ígéretet tett, hogy a Halo jövőjéről további híreket az idei Halo World Championships során közölnek a hónap végén.

1 hozzászólás

petrovicsz

32 perce

Nincs más dolguk.

válasz erre
 

