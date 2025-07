Állítólag nagy bajban van a Final Fantasy IX remake fejlesztése

Több mint három évvel ezelőtt az Nvidia GeForce Now kiszivárgása után véletlenül nyilvánosságra került egy rakás készülő játék, ezek közül többet azóta megerősítettek, de ott van a még mindig be nem jelentett Final Fantasy IX remake is.

Az eredeti játék megjelenésének 25. évforduló alkalmából jött pár érdekesség , de lehet, hogy nem mennek olyan jól a dolgok a háttérben. A ResetEra fórumán kérdezték a megbízható szivárogtatót, NateTheHate-et, hogy tud-e valamit a remakeről, de nem számolt be jó hírekről.A legutóbbi ellenőrzésekor tudomása szerint továbbra is fejlesztés alatt állt, de újra utána kell járnia, hogy mi az aktuális státusz, mivel körülbelül. NateTheHate tisztázta, hogy csak egy forrása van, aki említette a törlést és további kutatást kell végeznie, hogy ellenőrizze.Tehát a Final Fantasy IX remake még mindig készülhet, még ha jelenleg "bajban" is van. Közben a 25. évfordulóra egy különleges, egyperces "filmet" is kiadtak, amely a játék ikonikus jeleneteiből készült montázst tartalmazza:

