Állítólag 2026-ban jöhet a Gears of War 6

Érdekes szivárgás látott napvilágot a régóta tetszhalott állapotban lévő Gears of War-sorozatról, ami ráadásul hellyel-közzel még hivatalosnak is nevezhető, hiszen David Masson koncepcióművész ArtStation oldaláról származik.

Emberünk ugyanis közkinccsé tette, hogy jelenleg is, és bár ez bármi lehetne, azonban tudni kell, hogy a kérdéses csapatot direkt azért hozták létre, hogy támogassa a Gears of War-sorozatot.Mindez arra utalna, hogy 2026-ban már jöhet a Gears of War 6? Akár ez is állhat a háttérben, de más projektről vagy helykitöltő időpontról egyaránt beszélhetünk, jelenleg tehát semmit se vegyünk készpénznek ezzel kapcsolatban.