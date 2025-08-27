Álláshirdetések arra utalnak, hogy mégis új God of War készül

A The Game Post vette észre, hogy a Sony PlayStation karrieroldalán a múlt héten megjelent egy új álláshirdetés, amelyben egy olyan senior combat designert keresnek, aki jól ismeri a God of War (2018) és a God of War Ragnarök (2022) harci tervezési döntéseit, rendszereit, mechanikáját és ellenfeleit.
A hirdetésben azt is megkövetelik, hogy a jelölt két, vagy több, már megjelent AAA-kategóriás cím teljes fejlesztési ciklusában szerzett tapasztalattal rendelkezzen, ami tovább erősíti azt a feltételezést, hogy ez egy nagyszabású produkció a God of War világában.
Mindenesetre érdemes visszafogni a lelkesedésünket, legalább addig, amíg a Sony hivatalosan be nem jelenti, figyelembe véve, hogy a mellékszálat bemutató játék megjelenését állítólag 2026-ra tolták.